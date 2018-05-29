Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний мира
Уже восьмой раз подряд Apple оказывается самой дорогой компанией мира по версии Forbes.
Об этом пишет techtoday.
Журнал на днях опубликовал свой ежегодный рейтинг самых денежных компаний. В этом году представители IT-сферы не только заняли первое место, но и оккупировали первую пятерку списка.
Apple в 2018 году оценили в 182,8 млрд долларов, что на 8% больше, чем годом ранее. Второе место в десятке самых дорогих компаний досталось Google, которая за год подорожала сразу на 30% и сейчас оценивается в 132,1 млрд долларов. Третья строчка досталась Microsoft, капитализация которой выросла на 21% и составляет 104,9 млрд долларов.
Первая пятерка самых дорогих компаний по версии Forbes полностью состоит из представителей IT-отрасли - ее замыкают Facebook (94,8 млрд долларов) и Amazon (70,9 млрд долларов).
Интересно, что один из главных вендоров микрочипов на планете - компания Intel - пробиться в десятку лидеров не смог.
Несмотря на рост стоимости бренда на 9%, компания заняла 14 место с капитализацией в 34,1 млрд долларов. Почти сразу идут Cisco и IBM, которые расположились 16 и 17 строках. При этом IBM подешевела в этом году на 4%.
Китайские компании также уверенно наращивают свои капиталы. Huawei заняла 79 позицию, поднявшись в этом году на 15% - до 8,4 млрд долларов.
Замыкают "Топ-100" самых дорогих компаний PayPal и Dell, которые подорожали на 33% и 18% соответственно и заняли 98 и 99 позиции.