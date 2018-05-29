ГФС: 90% долгов "Укрнафты" принадлежат компаниям-банкротам

90% дебиторских долгов компании "Укрнафта" принадлежат компаниям-банкротам.

Об этом в разговоре с ЭП сообщил председатель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов.

По его словам, Государственная фискальная служба проверила дебиторскую задолженность "Укрнафты" в сумме 12,5 млрд гривен. "90% из этой суммы - задолженность предприятий-банкротов или предприятий, которые не ведут деятельности", - сообщил Бамбизов.

Он также отметил, что проверка проводилась для того, чтобы вся сумма налогового долга компании была покрыта залоговым имуществом.

Однако, согласно заключению Офиса крупных налогоплательщиков, для погашения налогового долга можно использовать только 49 млн гривен дебиторки.

Как сообщил Бамбизов, налоговый долг "Укрнафты" составляет 15,1 млрд гривен, из которых офис КНП администрирует 2,1 млрд гривен, а региональные отделения ГФС - 13 млрд гривен.

В налоговом залоге находятся активы компании на сумму 14,5 млрд гривен.

Из них:

основные средства - АЗС, здания, трубопроводы и нефте-газоперерабатывающее оборудование - на сумму 4,9 млрд гривен;

нефтегазовые активы - скважины - на сумму 6,9 млрд гривен;

товарно-материальные запасы - газ, нефть - на 2,8 млрд гривен.

В судебном порядке "Укрнафта" пытается заставить Офис взять на баланс 2,1 млрд куб м газа, добытого в 2006 году и потребленного населением до 2008 года.

"Третьей стороной в этом споре является "Укртрансгаз", - напоминает Бамбизов. - И от "Укртрансгаза" мы получили информацию, что этого газа "Укрнафты" в хранилищах нет. "Укрнафта" пытается заставить нас принять в залог газ, которого физически нет", - говорит Бамбизов.

Последнее судебное решение было в пользу "Укрнафты". Окружной административный суд Киева обязал ГФС описать газ.

"Суд считает, что Налоговый Кодекс не достаточно четко описывает действия ГФС в этой ситуации. Согласиться с таким решением, мы конечно, не можем. На сегодняшний день готовится апелляционный иск для того, чтобы последовательно отстаивать позицию государственной фискальной службы", - пояснил ЭП Бамбизов.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты", группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Галина Калачова, ЭП