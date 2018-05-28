Цены на нефть продолжают падение: Brent вернулась к 75 долларам

Нефть в понедельник продолжает падение, обновляя минимумы с начала мая, поскольку участники рынка опасаются, что ОПЕК в июне может увеличить добычу.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Котировка июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 опустилась на 1,35 доллара (1,77%) - до 75,09 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в понедельник подешевела на 1,66 доллара (2,45%) - до 66,22 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent потеряла 2,6%, WTI - 4,9%, падение стало первым за месяц. В пятницу котировка Brent уменьшилась на 2,35 доллара (3%), до 76,44 доллара за баррель, самого низкого уровня с 8 мая, тогда как стоимость WTI опустилась на 2,83 доллара (4%), до 67,87 доллара за баррель - минимума с 1 мая.

По разным оценкам, ОПЕК+ может нарастить добычу от 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) до 1 млн б/с.

"Июньское заседание ОПЕК заслуживает самого пристального внимания, и до него мы увидим борьбу "ястребов" и "голубей" за позицию на рынке", - заявил глава службы анализа нефтегазового рынка в Oil Price Information Service Том Клоза.