"Укрзализныця" закупила у фирмы Ахметова стали на 1,7 миллиарда

Филиал "Центр обеспечения производства" ПАО "Украинская железная дорога" 22 мая по результатам тендеров заключил два соглашения с ООО "Метинвест-СМЦ" о закупке стали на общую сумму 1,69 млрд гривен.

Об этом пишут "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В этом году фирма олигарха Рината Ахметова поставит:

52 тыс т рельсов Р-65 категории 1 длиной 25 м с закаленной поверхностью по 29001 грн./т,

543 т рельсов Р65 категории 1 длиной 25 м с закаленной поверхностью катания и боковыми гранями головки для криволинейных участков пути из стали К76Ф по 30548 грн./т,

4 тыс т подложек раздельного скрепления 1Кб-65 из стали Ст4пс по 33576 грн./т,

64 подкладки раздельного скрепления 1Кб-50 из стали Ст4пс по 33576 грн./т,

687 рельсовых накладок 1Р65 из стали К54 по 33576 грн./т.

Такие рельсы производит ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" Ахметова.

В конце 2017 года "ЦОП" заказывал их у "Метинвест-СМЦ" по 27 203-27 622 грн./т, что на 11% дешевле нынешней тендерной цены.

На столько же против ноября 2017 года подорожали рельсы с закаленной поверхностью катания, которые тогда стоили 26 240 грн./т, и подложки 1Кб-65, которые тогда стоили 30 384 грн./т.

С декабря 2017 года цена стали на Лондонской бирже выросла на 13% - с 310 долларов до 351 доллара за тонну.

Сумма сделок на 0,007% ниже общей ожидаемой стоимости закупки.

Единственным конкурентом было днепровское ООО "Металлоцентры Комекс" Алексея Буряка во главе с Вячеславом Рябчуном, причем никто не снижал цены в ходе аукционов.

Фирма вышла на тендеры железной дороги с продукцией завода "Азосталь", который принадлежит той же группе "Метинвест" Рината Ахметова, с которой "Комекс" и "конкурировал" на тендере.