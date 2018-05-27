В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика

Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и фактически штрафовать страны-члены Евросоюза за пластиковый мусор, который не подлежит вторичной переработке.

Об этом сообщили в воскресенье издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe, передает "Немецкая волна".

Как отмечается, комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая пакет мер по борьбе с пластиковым мусором.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, поясняют СМИ.

Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров.

Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.

Издания Funke Mediengruppe также приводят слова еврокомиссара по бюджету Гюнтера Эттингера, предложившего взимать с властей стран ЕС определенную сумму за каждый килограмм пластикового мусора, непригодного к переработке для повторного использования.

Если исходить из многолетнего финансового планирования Еврокомиссии, то такой сбор может составить 80 центов за один килограмм, которые пойдут в общий европейский бюджет, пояснил Эттингер. По его мнению, эта мера поможет сократить объем пластиковых отходов.