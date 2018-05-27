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Товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на треть

Воскресенье, 27 мая 2018, 12:37

Товарооборот между Украиной и Болгарией вырос на 37% в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом заявил президент Петр Порошенко по итогам переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в субботу, сообщает "Укринформ".

"На 37% вырос наш товарооборот в первом квартале 2018 года", - сказал президент.

По результатам встречи стороны договорились провести во второй половине года заседание Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Такая встреча состоится впервые за 8 лет.

Болгария товары
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Экономическая правда
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