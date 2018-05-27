Энергокомпании незаконно остаются в зоне влияния Минэнерго - Ковальчук

Компании "Укрэнерго", "Энергоатом", "Гидроенерго", "Укринтерэнерго" и "Региональные электрические сети" остаются в зоне влияния Министерства энергетики и угольной промышленности.

Об этом в интервью DT.UA сказал и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Почти год прошел после вступления в силу нового Закона "О рынке электрической энергии". А "Укрэнерго", "Энергоатом", "Гидроэнерго", "Укринтерэнерго" и "Региональные электрические сети" остаются в зоне влияния одного органа управления, одного собственника — Министерства энергетики и угольной промышленности, что исключено законом", - сказал Ковальчук.

По его словам, без анбандлинга (разделения) сертификацию компании не подтвердит Энергосообщество.

"Разделение по собственности — главное требование. Это базовая суть этой модели рынка. Чтобы не было зависимости производителей, поставщиков электроэнергии и ОСП. Независимость оператора системы передачи является ключевой. Как и независимость регулятора", — отметил собеседник.

"Без этих двух факторов энергорынок невозможен. На сегодняшний день мы наблюдаем потенциальную зависимость регулятора и оператора системы передачи. Эти два фактора однозначно должны быть полностью устранены к июлю 2019 года", - добавил он.

Напомним, закон "О рынке электрической энергии" вступил в силу с 11 июня после официального обнародования его текста в газете "Урядовый курьер".