Федерация футбола продает билеты на финал ЛЧ через спекулянтов — СМИ

Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

Об этом пишет спортивное издание Sport Arena.

На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ — General Public. Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.

Как стало известно изданию, продавать билеты таким образом — это инициатива некоторых чиновников федерации.

Также, журналист Роман Бебех на своей странице в Twitter сообщил, что вышеуказанные билеты были забраны из детской квоты.

Анонсую ще один квитковий скандал сьогодні. Квитки забрали з квоти дітей, які марили цим фіналом — Роман Бебех (@roman_bebekh) 26 мая 2018 г.

"Анонсирую еще один билетный скандал сегодня. Билеты забрали из квоты детей, которые очень хотели побывать на финале", — написал журналист.

Кроме того, вице-президент Динамо Алексей Семененко предложил журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу билет на финал ЛЧ за "позитивный материал" о клубе.

В финале Лиги чемпионов 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский" сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль".