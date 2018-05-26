Все разделы
Укр / Рус

Федерация футбола продает билеты на финал ЛЧ через спекулянтов — СМИ

Суббота, 26 мая 2018, 14:10

Федерация футбола Украины реализует свою квоту билетов на финал Лиги чемпионов с помощью спекулянтов, которые в несколько раз завышают цены.

Об этом пишет спортивное издание Sport Arena.

На этих билетах стоит метка FFU, тогда как на билетах, которые реализовывала УЕФА в свободный доступ — General Public. Билеты по квоте Реала и Ливерпуля обозначаются названиями клубов, соответственно.

Как стало известно изданию, продавать билеты таким образом — это инициатива некоторых чиновников федерации.

Также, журналист Роман Бебех на своей странице в Twitter сообщил, что вышеуказанные билеты были забраны из детской квоты.

"Анонсирую еще один билетный скандал сегодня. Билеты забрали из квоты детей, которые очень хотели побывать на финале", — написал журналист.

Кроме того, вице-президент Динамо Алексей Семененко предложил журналисту программы "Схемы" Михаилу Ткачу билет на финал ЛЧ за "позитивный материал" о клубе.

В финале Лиги чемпионов 26 мая в 21:45 на НСК "Олимпийский" сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

спорт
powered by lun.ua
Материалы по теме
За день до финала Лиги Чемпионов: а заполнены ли киевские отели? 25 мая 2018, 14:30
Огнем и мячом. Что надо знать об экономике финала Лиги Чемпионов 22 мая 2018, 08:00
Финал Лиги чемпионов: АМКУ проверит гостиницы из-за заоблачных цен 8 мая 2018, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте