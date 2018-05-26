Компании наростили капитальные инвестиции на 40% — Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в январе-марте 2018 года возросли на 37,4% по сравнению аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2018 года освоено 89 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и части зоны проведения ООС), что на 37,4% больше объема капитальных инвестиций за соответствующий период 2017 года.

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксировано в Донецкой (в 2,3 раза), Черниговской (в 2 раза), Житомирской (на 64,6%) областях и Киеве (на 61,1%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Луганской (на 23,9%), в Черновицкой (на 0,5%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в первом квартале текущего года зафиксирован на предприятиях информации и телекоммуникаций – в два раза, финансовой и страховой деятельности – на 80,2%, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 69,3%.

При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания падение капинвестиций составило 3,1% и строительстве – на 3,4%.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 76,2% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 49,3%, в здания и сооружения – 38,2% всех инвестиций

На капитальный ремонт активов направлено 5 млрд грн капитальных инвестиций (5,7% общего объема).