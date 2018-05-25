Межбанк: гривня завершила неделю укреплением

25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,14 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,11-26,14 гривни;

Евро - 30,41-30,44 гривни;

Российский рубль - 0,4192-0,4199 гривни.

Напомним, 25 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,15-26,18 гривни за доллар.

Экономическая правда