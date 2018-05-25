Межбанк: гривня завершила неделю укреплением
Пятница, 25 мая 2018, 17:30
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25 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,11-26,14 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,11-26,14 гривни;
Евро - 30,41-30,44 гривни;
Российский рубль - 0,4192-0,4199 гривни.
Напомним, 25 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,15-26,18 гривни за доллар.
Экономическая правда