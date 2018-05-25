ЕБРР заявил о готовности войти в капитал Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности рассмотреть вопрос вхождения в капитал украинского государственного "Ощадбанка".

Об этом сообщил президент ЕБРР Сума Чакрабарти на заседании Национального инвестиционного совета в Киеве, передает Укринформ.

"Сейчас правильное время для ЕБРР пойти вперед и рассмотреть приобретение предприватизационной доли в капитале Ощадбанка", - сказал он.

Чакрабарти подчеркнул, что это жест доброй воли и веры в Украину.

В ноябре 2016 года ЕБРР и "Ощадбанк" подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому украинский государственный банк получит поддержку ЕБРР в усовершенствовании корпоративного управления.

В апреле 2017 года глава ЕБРР в Восточной Европе Франсис Малиж заявлял, что банк интересует доля в 10-25% акций. В частности, ЕБРР планирует или вывести Ощадбанк на биржу через три-пять лет, или продать его мажоритарный пакет для профильного инвестора.

В феврале 2018 года директор Представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер заявил, что Европейский банк реконструкции и развития(ЕБРР) примет решение о вхождении в капитал "Ощадбанка" лишь после того, как в Украине заработает закон о государственных банках.

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