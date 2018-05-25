Деньги 4 миллионов клиентов Webmoney заблокированы

В компании Webmoney.UA заявили, что власть при отсутствии любых законных оснований политическими решениями блокирует работу системы.

Об этом пишет FinClub.

"Конечно, никто среди чиновников не побеспокоился за интересы 4 млн простых украинцев – пользователей системы, деньги которых теперь заблокированы этим безответственным решением", - говорится в заявлении компании.

В компании говорят, что работают над решением проблемы в правовом поле.

"Наша цель - защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия и не только украинского, поскольку мы не исключаем, что на отечественные судебные органы будет осуществляться политическое давление", - отметили в Webmoney.UA.

Напомним, электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая.

Напомним, вместо 1228 физических лиц в новом указе фигурируют уже 1748 человек. Количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Более детально: Санкции с оттенком бизнеса: как Украина наказала WebMoney, Курченко и "друзей Путина"

Экономическая правда