"Укртранснафта" подписала "мировую" с НПЗ Коломойского

Суд утвердил мировое соглашение ПАО "Укртранснафта" и "НПК-Галичина" по трехлетнему спору, относительно сроков возврата и стоимости хранения 43,7 тысячи тонн технологической нефти.

Информацию об утверждении судом мирового соглашения подтвердил enkorr первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

"Мировое соглашение заключено нами во исполнение решения нашего акционера – НАК "Нафтогаз Украины" от 5 мая 2018 года", – отметил Пасишник.

Согласно решению суда, "НПК-Галичина" обязано вернуть госкомпании все 43,7056 тысячи тонн нефти, находящихся с апреля 2015 года в резервуарах Дрогобычского НПЗ и по факту получения этой нефти "Укртранснафта" оплачивает стоимость ее хранения.

Как и в случае с Кременчугским НПЗ "Укртатнафты", изначально требуемая "Приватом" ставка за хранение была снижена почти в 3 раза – с 9,6 грн/тонна в сутки до 3,08 грн/тонна сутки (с НДС).

Следовательно, и общий размер компенсации снижен с 175,75 млн грн до 56,61 млн грн.

Также "Укртранснафте" удалось добиться зачисления в эту сумму старых долгов "НПК-Галичина" перед компанией по нескольким судебным решениям на общую сумму 8,3 млн грн.

Таким образом после зачисления всех встречных требований, согласно мировому соглашению, окончательный размер обязательств "Укртранснафты" перед "НПК-Галичина" снижен до 48 млн грн.

ПАО "НПК "Галичина" управляет Дрогобычским НПЗ, который прекратил выпуск нефтепродуктов в 2012 году. Контрольный пакет акций "НПК "Галичина" принадлежит компаниям, аффилированным с группой "Приват". 25% акций компании владеет Фонд госимущества.

Напомним, что в мае 2014 года "Укртранснафта", которой тогда руководил менеджер Игоря Коломойского Александр Лазорко, по своей инициативе выкачала из магистральных нефтепроводов 675 тысяч тонн технологической нефти.

Как известно, 29 мая СБУ объявила о расследовании дела о злоупотреблениях должностных лиц "Укртранснафты" при заключении сделок на хранение технологической нефти, вытесненной из магистральных нефтепроводов.

В 2014 году руководство "Укртранснафты" заключило со структурами Коломойского договоры о безвозмездном хранении технической нефти сроком на год, однако вскоре было подписано дополнение к соглашению, которое сократил этот срок до 90 дней.

После этого хранение нефти стало платным, что нанесло государству ущерб - на момент заявления СБУ он оценивался в 456,437 млн гривен.