Украина договорилась с ЕИБ о кредите на 211 миллионов евро

Украина и Европейский инвестиционный банк подписали соглашения о финансировании в сумме 211 миллионов евро.

Об этом сообщает Укринформ.

Речь идет о гарантийном соглашении между Украиной и ЕИБ (проект "Программа повышения надежности подстанций") и финансовом соглашении между ГП "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" и ЕИБ.

Подписанные соглашения позволят привлечь кредитные средства ЕИБ для финансирования проекта в сумме 136 млн евро, которые предоставляются под государственные гарантии на длительный срок (15 лет) с низкими процентными ставками.

Целью проекта "Программа повышения надежности подстанций" является повышение эффективности и надежности работы ОЭС Украины для ее интеграции с сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) путем замены устаревшего оборудования и автоматизации подстанций юго-восточного региона Украины.

Также Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о финансировании проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины".

Целью меморандума является подтверждение совместных намерений украинской стороны и ЕИБ завершить согласование и подписание финансового контракта на финансирование проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" в течение 2018 года.

Экономическая правда