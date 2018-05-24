В Украине запретили WebMoney

Электронная платежная система WebMoney попала в список санкций, утвержденных Советом национальной безопасности и обороны 2 мая.

Об этом говорится в указе главы государства №126/2018 от 2 мая, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что под санкции попадает не только WebMoney.ru, зарегистрированная в РФ, но и британская WebMoney Europe Ltd, а также украинская WebMoney.ua.

Санкциями предусматривается блокировка активов компании, ограничения торговых операций, предотвращения вывода капиталов из Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, а также блокирование провайдерами доступа к сайтам компании и ее поддоменов.

Срок действия санкций три года.

Напомним, вместо 1228 физических лиц в новом указе фигурируют уже 1748 человек. Количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Также в санкционный список впервые попал Сергей Курченко.

Экономическая правда