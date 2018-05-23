Минфин разместил ОВГЗ на 165 миллионов гривен и 272 миллиона долларов

Министерство финансов 22 мая на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 164,8 миллиона гривен и 272,3 миллиона долларов.

Об этом сообщает FinClub.

Согласно данным министерства, гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 973 дня со средневзвешенной доходностью 17,41% и 16,10% годовых, соответственно.



Валютные средства привлечены в результате продажи облигаций в долларах США сроками обращения 721, 630 и 518 дней с доходностью 5,63%, 5,60% и 5,32% годовых, соответственно.



В Минфине отметили, что гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка оставил 7,268 млрд гривен.

Напомним, в прошлом месяце Министерство финансов с помощью доразмещение облигаций внутренних государственных займов привлекло в государственный бюджет 945,784 миллиона гривен.

Экономическая правда