В НБУ назвали основную причину банковского кризиса

Некачественное корпоративное управление стало главной причиной банковского кризиса, который начался в 2014 году.

Об этом во время конференции "Корпоративное управление в банковском секторе Украины" сказала заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, передает Укринформ.

"Основной причиной банковского кризиса было отсутствие качественного корпоративного управления", - заявила Рожкова.

Она также отметила, что с 2014 года Национальным банком Украины с рынка было выведено 94 банка, в том числе из-за проблем с капиталом в связи с нераскрытием владельцев.

"Только 2 банки были закрыты из-за аннексии Крыма", - отметила Рожкова.

Она отметила, что те банки, которые, по сути, будут иметь недостаточный уровень корпоративного управления, будут получать более рискованный балл от регулятора, будут иметь более тщательный надзор, более жесткие требования по оценке своих рисков и другое.

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Экономическая правда