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Средний размер субсидий существенно уменьшился — Госстат

Вторник, 22 мая 2018, 14:53
 

Средний размер назначенной субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на одно домохозяйство в апреле 2018 года уменьшился на 59% в сравнении с апрелем прошлого года.

Об этом говорится в данных Госстата.

Так, средний размер субсидии на одно домохозяйство в апреле составил 309,8 грн.

Согласно данным, в апреле этого года субсидии получили 6,8 млн домохозяйств (45% от общего количества домохозяйств страны).

В январе-апреле 2018 года за субсидиями обратилось 785,9 тыс домохозяйств, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на домохозяйства в городах приходилось 43,9% таких обращений, в сельской местности — 56,1%.

В целом, за четыре месяца текущего года было назначено 764,6 тыс субсидий домохозяйствам, из них в городских поселениях — 375,4 тыс домохозяйств, в сельской местности — 389,2 тыс.

В сравнении с соответствующим периодом 2017 года количество таких домохозяйств уменьшилась в 2,4 раза.

Сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе-апреле 2018 года составила 531,4 млн грн (в городских поселениях — 355,5 млн грн, в сельской местности — 175,9 млн грн).

За соответствующий период прошлого года — 2,4 млрд грн (в городах — 1,6 млрд грн, в сельской местности — 806,7 млн грн).

Как сообщалось, Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.

Экономическая правда

Госстат субсидии
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