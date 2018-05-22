Глава Укравтодора рассказал о проблемах в строительстве дорог к польской границе

Польские компании не могут начать строительство дорог к шести пунктам пропуска на украинско-польской границе через бюрократические проблемы.

Об этом рассказал и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак в интервью Укринформу.

"Мы еще должны решить несколько технических вопросов, в частности - как платить налоги. В рабочем порядке пытаемся решить этот вопрос. Эти все согласования должны проходить быстрее, но наблюдается своего рода бюрократия. Мы месяцами ждем согласования с польской стороной различных соглашений", - рассказал он.

Новак напомнил, что из общей суммы 100 млн евро польского кредита для Украины, предоставленного в 2015 году, 32 млн евро предназначено на пункты пропуска, а 68 млн евро - на дороги.

Глава Укравтодора отметил, что по условиям контракта 40% работ в рамках этих соглашений должны выполнять украинские компании.

Напомним, в Польше начали подготовительные работы по строительству участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски, расположенного недалеко от Люблина, до границы с Украиной.