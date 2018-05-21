Бензин подорожал еще на полгривни

В период с 18 по 21 мая розничные цены на бензины и дизельное топливо повысились в ряде крупных сетей АЗС.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, на 0,50 грн/л подорожали все виды топлива на заправках WOG: А-92 – до 31,45 грн/л, А-95 – до 32,45 грн/л, А-95+ – до 33,45 грн/л, ДТ – до 29,95 грн/л.

В сети "Катрал" бензины и дизельное топливо подорожали на 0,40 грн/л.

В сетях AMIC, SOCAR, KLO, Marshal, Mango, и "БРСМ-Нафта" цены на топливо выросли на 3–50 коп/л.

Средние цены по стране 21 мая выросли на 8–10 коп/л.

Как сообщалось, рост мировых цен на нефть и нефтепродукты создал предпосылки для повышения операторами украинского рынка розничных цен на топливо.

Если тенденция роста мировых цен сохранится, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в пределах 1 грн/л.

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