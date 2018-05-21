Канада выделит 1 миллион долларов на строительство молокозавода на Львовщине

Правительство Канады выделит 1 миллион долларов на строительство кооперативного молокоперерабатывающего завода во Львовской области в рамках проекта "Развитие молочного бизнеса в Украине".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Остальную сумму (300 тысяч долларов) выделят производители молока, которые будут сдавать на завод от 100 л/день (инвестиции 50 тыс грн) до 1500 л/день (инвестиции 750 тыс. грн).

"Такие инвесторы становятся акционерами завода на сумму, вдвое превышающую сумму их инвестиций", - говорится в сообщении Львовской ОГА.

Проект "Развитие молочного бизнеса в Украине" реализуется в четырех областях - Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Херсонской и финансируется правительством Канады.

Проект направлен на решение проблем, стоящих перед малыми и средними производителями молока путем создания новых и усиление существующих кооперативов. Срок реализации - 2014-2021 года.