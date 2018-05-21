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Украина создаст железнодорожное сообщение с Румынией

Понедельник, 21 мая 2018, 11:10
 

Из Украины в Румынию в 2019 году запустят пассажирский поезд по маршруту Черновцы - Сучава.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

Четыре поезда начнут курсировать с 1 января 2019 в обе стороны и обеспечат сообщение между румынским городом Сучава с пересадкой на станции Вадул-Сирет и Черновцами.

Кроме того, Украина и Румыния договорились о необходимости организации контрейлерных перевозок типа RO-LA.

Маршрут следования контрейлерного поезда в составе 22 железнодорожных платформ и 1 вагона для перевозки водителей будет через Вадул-Сирет (Румыния) - Руссе (Болгария), расстояние 605 км, время прохождения 33 часа.

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Экономическая правда

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