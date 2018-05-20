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Рост "минималки" до 4200 гривен не предел - Порошенко

Воскресенье, 20 мая 2018, 16:00
 

Президент Петр Порошенко заявляет, что рост минимальной заработной платы до 4,2 тысяч гривен во втором квартале этого года не является пределом.

Об этом президент заявил во время визита в Хмельницкий, передает УНИАН.

По его словам, средняя зарплата в стране сейчас приближается к 9 тыс гривен.

 "Надо делать решительные шаги, обеспечивая рост заработной платы. В прошлом году приняли решение о повышении зарплаты до 3,2 тыс гривен - вдвое, затем - 3,7 тыс. Президент поставил задачу выйти на 4 тыс. До конца года. И это не предел. Но и различие минимальной средней только в 1,8 раза неприемлема ", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что у правительства пока нет возможности для повышения минимальной заработной платы до 4200 гривен.

Экономическая правда

Порошенко зарплата
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