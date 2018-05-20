Китай увеличит объем импорта из США

Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, покупаемых и заказываемых в США и намерен усовершенствовать ряд правовых положений, чтобы укрепить сотрудничество с США в сфере интеллектуальной собственности.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, пишет DW.com.

По итогам переговоров Вашингтон и Пекин достигли договоренностей по мерам по сокращению торгового дефицита. Китай значительно увеличит объем товаров и услуг, покупаемых и заказываемых в США.

17 и 18 мая в Вашингтоне по поручению президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошли переговоры по вопросам торговли, в которых приняли участие главы Минфина и Минторговли США Стивен Мнучин и Уилбур Росс и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Стороны договорились, в частности, о "значительном" увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, в связи с чем США отправят в Китай делегацию для обсуждения деталей.

Вашингтони и Пекин также согласились в необходимости создания благоприятных условий для расширения объема торговли товарами фабричного производства и экспорта услуг.

Помимо этого, Китай планирует усовершенствовать ряд правовых положений, в том числе патентное право, чтобы укрепить сотрудничество с США, в частности, в сфере интеллектуальной собственности.

Стороны также договорились стимулировать инвестиции и создать справедливые и равноправные условия для конкуренции.

Ранее Китай предложил закупки американских товаров и пакет других мер, которые сократили бы дефицит в двусторонней торговле на 200 млрд долларов в год.

Трамп оценивал торговый дефицит США с Китаем в 375-500 млрд долларов.

Украинская правда