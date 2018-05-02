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Украинская Bravo Airways запустила новый рейс в Турцию

Среда, 2 мая 2018, 18:16

Украинская авиакомпания Bravo Airways начала чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталию.

Об этом передает ЦТС.

Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Кроме Bravo Airways, в Анталию летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.

Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм эль Шейх (Египет).

"Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.

Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.

Европейская правда

Авиакомпании
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