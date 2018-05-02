Украинская Bravo Airways запустила новый рейс в Турцию
Среда, 2 мая 2018, 18:16
powered by lun.ua
Украинская авиакомпания Bravo Airways начала чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталию.
Об этом передает ЦТС.
Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Кроме Bravo Airways, в Анталию летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.
Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм эль Шейх (Египет).
"Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.
Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.