Украинская Bravo Airways запустила новый рейс в Турцию

Украинская авиакомпания Bravo Airways начала чартерные рейсы из аэропорта "Черновцы" в турецкую Анталию.

Об этом передает ЦТС.

Всего в неделю будет выполняться пять рейсов трех разных перевозчиков по этому маршруту. Кроме Bravo Airways, в Анталию летают украинские авиакомпании МАУ и Yanair.

Аэропорт также получил официальный запрос от Bravo Airways на выполнение полетов по маршруту в Шарм эль Шейх (Египет).

"Черновцы" ведут переговоры о дальнейшем сотрудничестве с украинской Yanair и румынском Blue Air.

Как известно, украинцы могут летать в Турцию по ID-картам.

Европейская правда