Стартовая цена Одесского припортового упала в 10 раз

Новая стартовая цена ПАО "Одесский припортовый завод" при приватизации составит 54 миллиона долларов.

Об этом сообщил первый заместитель главы правления предприятия Николай Щуриков на своей странице в Facebook.

"Следующий этап приватизации объявлен. Документы все готовы. Проведена оценка для установления стартовой цены приватизации. Она составила эквивалент 54 млн долларов США. Это в 10 раз ниже цены трехлетней давности. Все документы давно находятся в ФГИ. Почему ФГИ не выпускает их на Кабмин и затягивает до истечения сроков действия оценки нам не известно", - заявил Щуриков.

Напомним, в 2016 году ФГИ два раза выставлял Одесский припортовый завод на продажу, но покупателей на предприятие не нашлось.

Сперва завод пытались продать за 13,175 млрд гривен, через полгода цену опустили до 5,16 млрд гривен.

Также сообщалось, что ОПЗ полностью остановлен из-за нарушений компанией-давальцем сырья на завод договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ выпускает химическую продукцию и занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Экономическая правда