Еще один банк уйдет с рынка — СМИ

Акционеры ДиВи Банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

Об этом пишет FinClub, ссылаясь на акционера и экс-главу правления банка Сергея Горбачевского.

"Решение о прекращении банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица принято. Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались", - рассказал он.

По его словам, собрание акционеров длилось с 25 по 27 апреля.

Горбачевский добавил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию.

Согласно данным ДиВи Банка, на 1 марта 2018 года в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ – 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн.

На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц – 45,5 млн грн.

Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный – 231,2 млн грн, а регулятивный – 220,3 млн грн.

По словам источника на банковском рынке, решение о реорганизации Диви Банк принял из-за постоянного давления правоохранительных органов, которое влияет на деятельность и репутацию финучреждения.

Напомним, в апреле 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка.

7 июня Горбачевский был выпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям следователей полиции, арестовавших его.

Впрочем, в сентябре 2017 года Сергей Горбачевский покинул пост главы правления.

Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).

Напомним, НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.