Apple Pay скоро появится в Украине — гендиректор

В ближайшие месяцы в Украине, а также Норвегии и Польше, будет запущен сервис Apple Pay.

Об этом рассказал руководитель компании Apple Тим Кук на пресс-конференции по поводу итоговых результатов компании за второй финансовый квартал 2018 года, пишет AppleInsider.com.

Никаких дополнительных подробностей руководитель компании не сообщил: точной даты анонса нет.

О том, что Apple Pay готовится к запуску в Украине, ходили слухи еще с прошлого года. По предварительным данным, сервис будет запущен летом 2018 года.

По информации сооснователя Fintech Band Олега Гороховского, первым Apple Pay запустит один из крупнейших банков страны — "ПриватБанк", следом подключатся другие банки: так же, как и в случае с Android Pay.

Сервис Apple Pay представлен в 2014 году в США.

За последние четыре года Apple подключила чуть более десятка стран, но активного развития сервиса не было: компания запускает всего несколько новых стран в год. Например, с начала 2018 года подключили только Бразилию.