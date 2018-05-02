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Facebook запустит сервис для онлайн-знакомств

Среда, 2 мая 2018, 10:15
 

Facebook планирует запустить систему онлайн-знакомств.

Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг, передает Reuters.

Цукерберг отметил, что около 200 миллионов пользователей Facebook считают себя одинокими и "с этим можно что-то сделать".

Сервис должен запуститься скоро. Предполагается, что он должен помочь соцсети вернуть популярность среди молодых пользователей и заставить людей чаще заходить на сайт.

Пользователи Facebook могут устанавливать статус своих отношений с февраля 2004 года.

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