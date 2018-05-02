Facebook запустит сервис для онлайн-знакомств

Facebook планирует запустить систему онлайн-знакомств.

Об этом сообщил основатель соцсети Марк Цукерберг, передает Reuters.

Цукерберг отметил, что около 200 миллионов пользователей Facebook считают себя одинокими и "с этим можно что-то сделать".

Сервис должен запуститься скоро. Предполагается, что он должен помочь соцсети вернуть популярность среди молодых пользователей и заставить людей чаще заходить на сайт.

Пользователи Facebook могут устанавливать статус своих отношений с февраля 2004 года.