Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 2 мая на уровне 26,19 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,61 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,1762 гривни.

Напомним, 27 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,19-26,22 гривни за доллар.

Экономическая правда