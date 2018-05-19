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Украинский лоукостер начнёт полёты 19 мая

Суббота, 19 мая 2018, 11:25
 

Первый украинский лоукостер SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы для туроператора Join UP! уже 19 мая.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика.

Самолёт был возвращен с перекраски в Братиславе в Жуляны.

Второй самолёт компании приступит к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

Сейчас он находится в Стамбуле на перекраске.

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