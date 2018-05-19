Украинский лоукостер начнёт полёты 19 мая

Первый украинский лоукостер SkyUp начнет выполнять чартерные рейсы для туроператора Join UP! уже 19 мая.

Об этом сообщает avianews.com.

Отмечается, что полёты будут выполняться самолетом, который так и не успели перекрасить в корпоративные цвета украинского перевозчика.

Самолёт был возвращен с перекраски в Братиславе в Жуляны.

Второй самолёт компании приступит к выполнению чартерных рейсов 25 мая.

Сейчас он находится в Стамбуле на перекраске.