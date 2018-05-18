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11 компаний заинтересовались новым маршрутом импорта газа в Украину

Пятница, 18 мая 2018, 20:15
 

11 европейских компаний и украинских газовых трейдеров заинтересовались транспортировкой газа по Трансбалканскому трубопроводу, соединяющему Румынию и Украину.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Трубопровод "Транзит-1", который является одним из трех трубопроводов Трансбалканского маршрута, сегодня используется для транспортировки природного газа из РФ в Болгарию, причем долгосрочный контракт на бронирование этого трубопровода "Газпромом" на территории Румынии завершился в 2016 году", - говорится в сообщении.

Общая мощность трубопровода – до 10 млрд кубометров газа в год, что вдвое превышает предложенные мощности, отметили в компании.

Отмечается, что "Укртрансгаз" подготавливается к переходу на прямые взаимоотношения со смежными операторами ГТС на всех международных точках входа/выхода.

Это станет возможным в 2020 году после окончания транзитного контракта с "Газпромом", заявляет оператор.

"10-летний план развития оператора ГТС Румынии компании SNTGN Transgaz S.A. включает проект соединения национальной ГТС и румынских офшорных месторождений газа с трубопроводом "Транзит-1". Операторы ГТС Румынии и Украины также договорились о реконструкции ГИС "Исакча-1", что позволит улучшить точность измерения газа и обеспечит возможность двустороннего потока газа в этой точке соединения систем", - заключили в компании.

Экономическая правда

Укртрансгаз газопровод Румыния
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Экономическая правда
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