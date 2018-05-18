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Украинские цены на проезд в метро намного ниже европейских - исследование

Пятница, 18 мая 2018, 14:50

Цены на проезд в метрополитене в странах Европы в 25 раз выше, чем в Украине.

Об этом говорится в исследовании Price.ua.

С 14 июля проезд в столичном метрополитене составит 8 гривен. Проанализировав цены на проезд в различных столицах мира, оказалось, что даже после существенного повышения, цены в Украине намного ниже европейских.

 

Так, например, одним из самых дорогих является лондонский метрополитен. За проезд по столице Великобритании пассажирам придется заплатить 160 - 200 гривен за поездку, в зависимости от сектора, в котором они перемещаются.

Наиболее дешевое метро в столице Южной Кореи - Пхеньяне. Стоимость проезда в местном метро составляет примерно 3 гривны.

Напомним, Киевская городская государственная администрация решила повысить тарифы на проезд в наземном и подземном коммунальном транспорте Киева до 8 гривен с 15 июля 2018 года.

Экономическая правда

метрополитен
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