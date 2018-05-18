Суд в Гааге провел слушания по иску Нафтогаза к России

17 мая в Гааге завершились устные слушания по делу по иску семи компаний группы Нафтогаз против Российской Федерации о нарушении ею своих обязательств по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В течение 14-17 мая Трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге провел слушания по вопросам юрисдикции Трибунала и ответственности за нарушение соглашения.

Вопрос убытков будет рассмотрен и решен Трибуналом на второй стадии рассмотрения дела, после вынесения решения по юрисдикции и ответственности.

Ожидается, что Трибунал вынесет первое решение по делу в первом квартале 2019 года.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали упомянутое арбитражное производство 17 октября 2016 года.

Как сообщалось, "Нафтогаз" заявил о планах добиваться через международные судебные институты возобновления контроля над активами, потерянными вследствие российской оккупации Крыма, и возмещения всех понесенных убытков.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

Согласно годовой консолидированной отчетности НАК, шестимесячный срок переговоров завершился в августе 2016 года.

Таким образом, переговорный процесс завершился безрезультатно, что является предпосылкой для начала арбитражного процесса против РФ относительно инвестиционного договора.

Как сообщалось, в январе "Нафтогаз" продлил до 2018 года договор с юридической компанией Covington&Burling LLP (США) о защите своих прав и интересов во время урегулирования споров с Россией по компенсации за потерянное в результате аннексии Крыма имущество за 6,31 млн долларов.

Covington&Burling представляла интересы "Нафтогаза" по урегулированию данного спора с Россией в 2016 году (тогда стоимость договора составила 1,265 млн долларов).

Как сообщалось, Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить ряде украинских компаний убытки за аннексию Крыма.

Экономическая правда