"Трейд Коммодити" продолжает банкротить свои юрлица

Бывший импортер топлива и различных компонентов для его изготовления компания "Укр Петрол" объявила о банкротстве.

Об этом свидетельствует информация в Государственном реестре юридических лиц Министерства юстиции, передает enkorr.

Процедура банкротства была объявлена судом 17 апреля по заявлению самой компании. Решение объявить банкротство было принято ее учредителем еще в 7 февраля. Затем "Укр Петрол" непосредственно перед подачей соответствующего заявления в суд сменил название на "Амлис".

Связь "Укр Петрол" (он же со средины марта 2018 г "Амлис") с компаниями группы "Трейд Коммодити" прослеживается как через поставки топлива и компонентов в адрес связанных компаний, так и через общих менеджеров и управленцев.

В частности, 50% ООО "Укр Петрол" ранее принадлежало Сергею Евтягину, он же был главой ООО "Нефтехимтрейд". 100% ООО "Нефтехимтрейд" владеет Дмитрий Мозуль, который, в свою очередь, был директором ООО "Керимутес", которым на тот момент владел нынешний директор "Трейд Коммодити" Вадим Майко.

Кроме того, в "Укр Петроле" ранее был трудоустроен Станислав Аркаев – учредитель и директор недавно обанкротившегося "Химпродторг лтд".

ООО "Укр Петрол" прекратил импорт нефтепродуктов и участие в тендерах в конце 2016 г. Это совпало во времени с уголовным расследованием полиции в отношении компании по подозрении в незаконном изготовлении топлив.

В течение 2015-2016 гг. "Укр Петрол" импортировал 12 тыс. т топливных компонентов и присадок, 11 тыс. т ДТ, 2 тыс. т бензинов и реактивного топлива. На смену "Укр Петролу" в качестве поставщика и импортера топлив пришло вышеупомянутое ООО "Химпродторг лтд".

В системе ProZorro сохранились копии справок с подписью Майко, подтверждающих поставки "Укр Петрол" МТАЭ и МТБЭ в адрес ООО "Трейд Коммодити".

В рамках процедуры банкротства ООО "Укр Петрола" как и в случае с "Химпродторг ЛТД" о своих кредиторских требованиях заявили те же две компании – "Август Пром" (оптовый торговец топливом и поставщик ДТ для "Укрзализныци") и "Мета Ойл" (управляет сетью АЗС SKY).

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