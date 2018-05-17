Нефть продолжает рост на геополитике и сокращении запасов

Цены на нефть продолжили рост в четверг на фоне сокращения запасов в США и новых опасений, связанных с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке и на Корейском полуострове.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Обе эталонные марки нефти обновляют максимумы с осени 2014 года, при этом спред между ними по-прежнему увеличивается, сигнализируя о высоком спросе в Европе и Азии.

Котировка июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:12 17 мая поднялась на 0,08 доллара (0,10%) - до 79,36 доллара за баррель.

Нефть WTI с поставкой в июне на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в четверг подорожала на 0,22 доллара (0,31%) - до 71,71 доллара за баррель.



В среду стоимость Brent увеличилась на 0,85 доллара (1,1%), до 79,28 доллара за баррель, WTI - на 0,18 доллара (0,3%), до 71,49 доллара за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 мая, сократились на 1,4 млн баррелей, до 432,4 млн баррелей. Прогнозы аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагали уменьшение нефтяных запасов на 2,3 млн баррелей.

Рынок продолжает ждать президентских выборов в Венесуэле в эти выходные. По данным CNBC, власти США могут ввести санкции в отношении Венесуэлы, если посчитают, что выборы были фальсифицированы.