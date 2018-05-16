В Украине начала работать техническая миссия МВФ

В Украине с 16 по 22 мая будет работать техническая миссия Международного валютного фонда, которая посетит Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку для изучения состояния рынка управления активами в стране.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацкомиссии, по информации которой в состав группы войдут эксперты департамента монетарной политики и рынков капитала МВФ Эйя Холтинен и Ричард Стобо.

Отмечается, что представители Фонда будут изучать законодательную и нормативную базу, а также проведут ряд встреч с представителями рынка управления активами, саморегулируемыми организациями и органами государственной власти Украины.

В НКЦБФР напомнили, что по итогам трех технических миссий при ее участии в течение 2015-2016 годов были расширены полномочия комиссии, внедрены самофинансирование, а также методы борьбы со злоупотреблениями на фондовом рынке и раскрытие информации эмитентами.

Как сообщалось, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл. в связи с медленным внедрением согласованных реформ, заканчивается весной 2019 года.

В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долл. от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, а правительство - привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

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