Бизнесу упростили покупку валюты

Национальный банк предоставил заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор расширяет возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках в целях исполнения обязательств перед уполномоченным банком-кредитором по кредитному договору.

"До сих пор резидент-заемщик имел право покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Отныне он сможет покупать ее и через другие банки по собственному выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте", - сообщили в НБУ.

Нацбанк упрощает для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления.

Он предусмотрел для нерезидентов возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов, то есть путем направления дивидендов, начисленных компанией-эмитентом иностранному инвестору, непосредственно на увеличение уставного капитала этой компании.

Регулятор отменяет требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям по покупке-продаже иностранных валют и банковских металлов за гривны только после подтверждения сделок с помощью средств системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

"Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждения сделок по покупке и продаже иностранных валют и банковских металлов средствами этой системы", - добавили в Нацбанке.

Экономическая правда