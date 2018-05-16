НБУ разрешил ещё одному банку покинуть рынок
Среда, 16 мая 2018, 14:20
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Национальный банк принял решение о прекращении банковской деятельности ДиВи Банка без прекращения юридического лица.
Такое решение было принято регулятором 15 мая, передает FinClub.
В начале мая ДиВи Банк подал в НБУ план прекращения деятельности. Ранее акционеры ДиВи Банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.
Акционерами банка являются Александр Горбачевский (40% акций), Ирина Горбачевская (25%), Сергей Горбачевский (17%), Наталья Доага (9,7%) и Ольга Бунецкая (8,3%).
Напомним, НБУ предложил мелким банкам, которые не смогут докапитализироваться, самоликвидироваться по упрощенной процедуре.