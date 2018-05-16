ГФС: Правила подачи отчетности с 2019 года изменятся

С 1 января 2019 год ГФС планирует изменить подачу отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе.

На встрече с компаниями-членами Европейской бизнес-ассоциацией председатель офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов презентовал концепцию основных изменений.

Внедрение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива) предусматривает подачу единой декларации по местным налогам с автоматическим разнесением средств на счета территориальных общин.

Реализация предложенных изменений, указано в концепции, сделает невозможным ошибочно или излишне уплаченные платежи а также позволит аккумулировать все переплаты и недоплаты на едином налоговом счете.

"Что касается указанной концепции - то сегодня все просчитано и идет работа по созданию IT-софта для того, чтобы система заработала", - сказал Бамбизов.

Он сообщил, что основной сложный вопрос - это изменение законодательства. Главный коммуникатор для ГФС по этой теме - парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.

"Проект изменений подано в парламентский комитет и мы с ними в дискуссии относительно определенных норм, но в основном это технические моменты. Комитет нас полностью поддерживает", - отметил Бамбизов.

По его словам, еще один проблемный момент, который нужно решить - это изменение функционала казначейства и его территориальных подразделений.

Галина Калачова, ЭП