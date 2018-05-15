Экономика Украины выросла на 3,1%

В январе-марте 2018 года реальный валовой внутренний продукт увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с 4-м кварталом 2017 года ВВП увеличился на 0,9% (с учетом сезонного фактора и без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.

Напомним, в 2017 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,5% по сравнению с 2016 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 982,920 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная рада приняла госбюджет на 2018 год, в котором заложен прогноз роста ВВП на уровне 3% при инфляции 9% и курс гривны 29,3 гривни за доллар в 2018 году.

Экономическая правда