Рада разрешила россиянам и коррупционерам инкогнито покупать украинские предприятия

Верховная Рада приняла закон, который дает возможность любому инкогнито скупать украинские облигации внутреннего государственного займа и другие ценные бумаги, по которым приватизируют украинские государственные предприятия.

Об этом сообщает ЦПК.

Как отмечается, закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" №6141 дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании.

На принятие закона в редакции, которая позволила скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Оппоблока Александр Долженков. Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Оппоблока.

Согласно закону №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки.

Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком.

Информация же о реальном владельце находиться исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы "офшора-инвестора".

Для получения информации от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.

Экономическая правда