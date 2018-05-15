В МВФ назвали 8 ключевых реформ для роста украинской экономики

Йоста Люнгман

Для обеспечения стойкого экономического роста Украина начала внедрять и продолжает работать над восемью ключевыми структурными реформами.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман во время своей открытой лекции для студентов Тернопольского национального экономического университета, передает Укринформ.

По его словам, среди таких реформ - реструктуризация центробанка, очистка финансового сектора, перестройка системы управления государственными финансами и налоговой администрацией, реформа пенсионного обеспечения и энергетического сектора, приватизация, борьба с коррупцией, а также открытие рынка земли.

Объединяет все эти реформы необходимость иметь крепкую институционную почву для их реализации.

Поэтому особенное внимание во время лекции представитель МВФ обратил на институционную экономику, призвав будущих экономистов глубже овладевать этой профессией.

"Значение крепких и эффективных правительственных институций является ключевым для обеспечения основательного экономического роста, что доказано авторитетными экономическими исследованиями", - сказал Люнгман.

Как сообщалось, Украина и МВФ продолжают переговоры по приезду миссии МВФ в Киев для дальнейшего сотрудничества в рамках программы.