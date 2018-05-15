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В General Electric подтвердили, что планируют собирать локомотивы в Кременчуге

Вторник, 15 мая 2018, 15:40
 

General Electric действительно рассматривает Крюковский вагоностроительный завод как площадку для локализации производства своих тепловозов в Украине.

Об этом в интервью ЦТС сообщил гендиректор GE в Украине Вячеслав Феклин.

"Наша команда провела много времени в Украине, посетила ряд производственных площадок... Крюковский вагоностроительный завод находится в очень хорошем состоянии. Предварительно мы планируем локализовать производство именно здесь", - сказал он.

Топ-менеджер добавил, что еще потребуется инвестировать в развитие здесь экспертизы в части создания тепловозов. В целом, траты будут нести обе стороны.

"Если говорить про материальные инвестиции, то мы находимся на финальной стадии переговоров. Могу только сказать, что это будут совместные инвестиции", - отметил Феклин.

Локализация сборки американских тепловозов должна начаться с 10% (доля украинского производства в цене конечного продукта) и постепенно вырасти до 40%.

"Чтобы дойти до максимального уровня локализации 40%, нам необходимо провести квалификацию поставщиков, включая всестороннее тестирование комплектующих. Мы не хотим ремонтировать локомотив через два месяца из-за того, что компонент вышел из строя", - сказал Феклин.

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