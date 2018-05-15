Украина до конца года должна вернуть 325 миллиардов гривен долгов 

Объем выплат Украины по государственному и гарантированному государством долгу до конца 2018 года составит 325,53 млрд в гривневом эквиваленте.

Об этом пишет FinСlub со ссылкой на данные Министерства финансов.

Согласно данным Минфина, в том числе до конца года предстоит вернуть долги на 204,43 млрд гривен и выплатить 121,10 млрд гривен в счет их обслуживания.

В 2019 году платежи по погашению и обслуживанию госдолга составят 317,47 млрд гривен, в 2020 году – 266,07 млрд гривен.

В целом за период с 2018 года по 2045 год включительно Украине предстоит уплатить 3,069 трлн гривен, в том числе 1,948 трлн гривен в счет погашения долга и 1,121 трлн гривен – в счет его обслуживания.

Ранее вице-президент Всемирного банка Сирил Муллер заявил, что Украина должна выплачивать свои долговые обязательства, иначе она потеряет возможность привлечения новых кредитов на внешних рынках.

Напомним, в 2019 и 2020 годах планируются пиковые выплаты госдолга.