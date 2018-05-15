Курс валют: официальная гривня начала укрепляться
Вторник, 15 мая 2018, 09:27
powered by lun.ua
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 15 мая на уровне 26,17 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,37 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,23 гривни.
Напомним, 14 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,17-26,19 гривни за доллар.
Экономическая правда