Украина предложит МВФ несколько вариантов формулы цены на газ

Правительство Украины предложит Международному валютному фонду несколько вариантов формулы цены на газ.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Александр Саенко, передает Liga.Net.

"У нас есть консенсус с МВФ в том, что мы говорим по поводу самой формулы, не меняя принципов. Представители МВФ, НБУ отправились в Вашингтон, чтобы провести соответствующие переговоры. Я считаю, у нас достаточно шансов найти общий с МВФ подход для установления критериев формирования цены на газ", – сказал он.

Саенко подчеркнул, что сейчас на первый план работы с МВФ выходит вопрос создания антикоррупционного суда, и в случае успешного решения этого вопроса, позиция Фонда по отношению к Украине может быть более гибкой.

Изменения тарифов на газ будут зависеть от той формулы, которая будет согласована, отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Соответствующее постановление правительство приняло в конце марта.

Документ предусматривает продление специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Повышение цен на газ требует постановление Кабинета министров №187 от 22 марта 2017 года, разработанная Министерством экономического развития и торговли.

Так, согласно документу, она рассчитывается на базе импортного паритета (средняя цена импортного газа за определенный период - ЭП).

Правительство должно было опубликовать этот показатель еще 1 июля 2017 года. Вместо этого 26 сентября 2017 года Кабмин протокольным решением отложил дату публикации на неопределенный срок.

Отсрочить обнародование цены решили до согласования механизма ее определения с МВФ и Европейским энергетическим сообществом. До публикации решения цена останется на текущем уровне - 4,942 тыс. грн за тысячу кубометров без НДС.

По методике, действующей в данный момент, если по итогам года является отклонение "плюс/минус" 10%, цена на следующий отопительный сезон должна пересматриваться.