Украина получила право экспорта говядины в Турцию

Украина получила право экспорта говядины на рынок Турции.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Такое решение принято по итогам работы технической миссии главного директората защиты и контроля Министерства сельского хозяйства Турции по оценке системы государственного контроля за производством говядины, которая работала в Украине в конце апреля 2018 года.

Как отмечается, турецкие инспекторы проводили аудит системы государственного контроля за производством говядины в Украине, а также проинспектировали скотобойни, которые заинтересованы в экспорте своей продукции в Турцию.

Служба отмечает, что работа над согласованием формы ветеринарного сертификата на экспорт украинской говядины в Турцию в настоящее время находится на финальной стадии.

Напомним, импорт мяса в Украину в период с января по март 2018 года оказался самым большим за последние пять лет.

Экономическая правда