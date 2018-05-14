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В "Укрзализныце" отказались от немецких электричек

Понедельник, 14 мая 2018, 13:55
 

ПАО "Укрзализныця" больше не рассматривает вопрос получения для эксплуатации в Украине немецких б/у пригородных поездов.

Об этом сообщил и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает delo.ua.

"Мы анализировали детально вопрос, связанный с закупкой немецких б/у электричек. Если говорить конкретно, — дизель-поездов. Стал вопрос экономической целесообразности: по нашим оценкам, это (переоборудование электричек под колею шириной 1520 мм — ред) выходит минимум не дешевле... чем капитальный ремонт нашего подвижного состава", - сообщил Кравцов.

Кроме того, по его словам, эксплуатация в Украине немецких б/у дизель-поездов небезопасна.

"Второй вопрос безопасности. Это связано с тем, что при использовании этих поездов на наших традиционных платформах большое расстояние между поездом и платформой. Это может привести к неприятным последствиям при массовом использовании этого транспорта", — отметил Кравцов.

Напомним, приоритетным направлением получения б/у подвижного состава из Германии для пригородных пассажирских перевозок являлась возможность сделать это бесплатно.

Как сообщалось, одной из моделей немецких поездов, которые рассматривались для работы в Украине, является DB-Baureihe 628.

Baureihe 628 - серия дизельных многоцелевых поездов компании Deutsche Bahn, которые могут использоваться как в двухвагонной комплектации, так и в составе нескольких вагонов.

Часть подвижного состава находится на консервации, но многие единицы еще используются на неэлектрифицированных участках немецкой железной дороги

Укрзализныця Германия
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