В судебном споре Липецкой фабрики Roshen новый поворот — СМИ

Липецкая кондитерская фабрика Roshen в арбитражном суде заявила отвод экспертам.

Об этом Liga.net сообщили в пресс-службе корпорации.

"В рамках рассмотрения дела о признании незаконным решения по результатам проверки АО "Липецкая Кондитерская Фабрика Рошен" за 2010-2012 годы, определением Арбитражного суда Липецкой области была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено экспертам, предложенным налоговым органом" - заявили в пресс-службе Roshen.

"Российское законодательство предусматривает исключение воздействия на экспертов: эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса, сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за исключением органа или лица, ее назначивших", - сообщили в корпорации.

"Однако МИФНС (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ред) и эксперт Общества профессиональных экспертов и оценщиков Шедловский пренебрегли этими правилами: госналогинспектор Котюков договаривался с Шедловским о встрече в налоговой инспекции с целью подчистки результатов (прилагаемые фрагменты видеозаписи наглядно иллюстрируют этот факт)", - заявили в Roshen.

В настоящее время в целях дополнительного подтверждения указанных обстоятельств суд рассматривает ходатайства налогоплательщика.

Напомним, что по решению Корпорации Roshen, с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и состав готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ начиная с 2013 года.